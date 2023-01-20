Профессор Бубнов в Могилевском СИЗО получил травму головы 4 20.01.2023, 19:42

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Юрий Бубнов

Ученого задержали 12 января на работе.

Задержанному социологу профессору, заведующему кафедрой гуманитарных дисциплин Белорусского университета пищевых и химических технологий Юрию Бубнову предъявили обвинение в клевете на Лукашенко (ст. 367 УК). Подробностей дела нет, пишут правозащитники.

Известно, что в Могилевском СИЗО Бубнов получил травму головы. Официальная версия — упал с нар, травма несерьезная.

Ученого задержали 12 января на работе — на кафедре университета, где он работает.

В Могилеве Бубнов известен не только как социолог, но и как один из создателей Центра городских инициатив и фестиваля «Драник-фест».

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