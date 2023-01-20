Генсек НАТО приветствовал новые поставки оружия Украине

Генсек НАТО приветствовал новые поставки оружия Украине5
- 20.01.2023, 19:49
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Позволят перейти к наступлению.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает обещания союзников о передаче Украине новых пакетов вооружения, ведь это поможет стране защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению.
Об этом сообщает Spiegel.
Он подчеркнул, что новые поставки оружия Украине будут иметь огромное значение для страны.
«Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны… Эта поддержка позволит не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию», — сказал Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО также дал понять в Рамштайне, что он ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.