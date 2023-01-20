Глава Минобороны США: Весной у Украины будет возможность для контрнаступления 4 20.01.2023, 20:17

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Ллойд Остин

До этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ.

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, а до этого момента западные союзники имеют «окно возможностей» по передаче танков ВСУ, передает «Новое время».

Таким образом он прокомментировал переговоры о передаче танков Leopard 2 Украине во время брифинга по итогам заседания в формате Рамштайн.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники Контактной группы по обороне Украины во время заседания не смогли договориться о поставках ВСУ немецких танков.

«Мы убедились в том, что у Украины есть возможности, необходимые для успеха прямо сейчас. Есть окно возможностей до весны, когда они могут начать свое контрнаступление. Это небольшой промежуток времени», — сказал Остин.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга добавил, что для успешной наступательной операции украинцам потребуется обучение.

«Не хочу предвидеть, каким будет контрнаступление. Украинские силы провели уже по крайней мере две очень успешные операции: под Харьковом и возле Херсона. Я обсуждал с генералом Залужным его видение наступления. Не до деталей на уровне исполнения», — сказал он.

Остин добавил, что союзники смогли собрать «чрезвычайную боевую мощь» и будут передавать оружие Украине.

«И эти пакеты (помощи — ред) также включают танки. Польша продолжает предлагать танки и предоставит их. Другие страны также выражают готовность», — сказал глава Пентагона.

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