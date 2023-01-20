В Беларуси продлили военные учения и открыли новый полигон для российских войск 1 20.01.2023, 20:25

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На территории нашей страны идет подготовка российских подразделений.

Режим Лукашенко продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

Кроме того, в Беларуси, по меньшей мере, до 30 января продлили военные учения.

Отмечается, что Осиповичский, Доманово, Лепельский и Обуз-Лесновский полигоны, где сконцентрированы силы РФ, работают без перерыва. Открыта учеба на еще одном полигоне – Ружаны. В общей сложности обучение российской армии в Беларуси длится 39 недель.

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