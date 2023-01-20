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В Беларуси продлили военные учения и открыли новый полигон для российских войск

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  • 20.01.2023, 20:25
  • 1,646
В Беларуси продлили военные учения и открыли новый полигон для российских войск

На территории нашей страны идет подготовка российских подразделений.

Режим Лукашенко продолжает оказывать всемерную поддержку российской агрессии. Об этом информирует Генштаб ВСУ.

Кроме совместных учений воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики Беларусь, на территории Беларуси продолжается подготовка российских подразделений.

Кроме того, в Беларуси, по меньшей мере, до 30 января продлили военные учения.

Отмечается, что Осиповичский, Доманово, Лепельский и Обуз-Лесновский полигоны, где сконцентрированы силы РФ, работают без перерыва. Открыта учеба на еще одном полигоне – Ружаны. В общей сложности обучение российской армии в Беларуси длится 39 недель.

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