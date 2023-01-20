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Украинцы мастерски ликвидировали оккупантов в Соледаре

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  • 20.01.2023, 20:32
  • 1,612
Украинцы мастерски ликвидировали оккупантов в Соледаре

Видео.

Украинские военные продолжают неустанно прореживать ряды российских кафиров, пытающихся захватить Соледар.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций.

На опубликованном видео показано, как украинский боец ведет бой, находясь на своих позициях. Он вместе с собратьями защищал Соледар.

«Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность как можно больше проредить ряды противника», - сказано в сообщении.

В ССО подчеркнули, что военнослужащие постоянно работают на данном направлении и защищают украинские земли.

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