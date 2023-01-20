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Украинские летчики за сутки нанесли 14 авиаударов по районам сосредоточения россиян

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  • 20.01.2023, 21:08
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Украинские летчики за сутки нанесли 14 авиаударов по районам сосредоточения россиян

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Россияне продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Также враг наращивает интенсивность применения авиации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и 12 авиационных ударов. Также было совершено 29 обстрелов из РСЗО, в том же числе и по Никополю.

«Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, наращивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону», - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной удерживаются подразделения противника, однако наступательных группировок не обнаружено;

на Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиково, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области;

на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области;

на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;

на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Временка и Новополье в Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка, Каменское и Плавни в Запорожье;

на Херсонском направлении оккупанты в очередной раз осуществили обстрел из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Тем временем в Мелитополе россияне запретили гражданским пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков. Последние можно получать в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных.

«Продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области. Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС», - добавляет пресс-служба.

В течение суток украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления россиян, 2 удара по району сосредоточения и складу боеприпасов оккупантов.

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