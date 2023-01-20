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Как правильно прогревать автомобиль в мороз?

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  • 20.01.2023, 21:17
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Как правильно прогревать автомобиль в мороз?

Эти советы помогут продлить срок службы авто.

Морозы представляют большую опасность для техники. Автомобили, уже отбегавшие по 10-15 лет, при холодном пуске и последующей неправильной эксплуатации на морозе могут получить серьезные повреждения. Что же делать, чтобы не навредить машине и продлить ее срок службы?

Только холостые обороты

Современные автомобили рассчитываются в основном для эксплуатации при щадящих температурах. Европейская зима редко когда угрожает автомобилистам морозами с температурой ниже 10 градусов, отчего инженеры для экономии средств при проектировании транспорта закладывают в технические условия этот температурный порог морозоустойчивости. Запуск мотора при -15 градусов — это уже большое испытание для техники, а морозы под -25 градусов уже считаются критическими. На них не рассчитаны прокладки, манжеты, пыльники, ремни, сайлентблоки и прочие резиновые детали. На морозе они теряют эластичность и трескаются при ударах, пишет aif.by.

В первую очередь прогрев необходим маслу, которое при -25 градусов мороза может потерять былую вязкость, что сказывается на его прокачиваемости. Смазывающая жидкость не может быстро циркулировать по каналам в двигателе, отчего в первую минуту фиксируется дефицит масла в наиболее критических местах. Это коленвал, клапанный механизм и шатунно-поршневая группа. Трущиеся детали часто пробивают застывшую защитную пленку и начинают царапать металлом о металл, создавая области повышенного износа. В итоге на рабочих поверхностях возникают задиры.

Чтобы не повредить мотор, приходится ждать, пока масло не достигнет хотя бы нуля градусов, при которых его вязкость и прокачиваемость восстанавливаются. На это уходит не более минуты, однако в течение этой первой минуты происходит основная выработка деталей двигателя. Поэтому в первую минуту нельзя добавлять газ или нагружать мотор попытками тронуться с места или даже буксовать. Мотор в сильный мороз должен прогреваться на холостых оборотах в течение 10-15 минут. Но лучше всего установить автономный предпусковой нагреватель.

Масло в усилителе

На морозе начинаются проблемы с амортизаторами, гидроусилителем руля и даже с тормозной системой. Хуже всего прогревается гидроусилитель рулевого управления, (ГУР). Поэтому при повороте руля в первые минуты может произойти утечка масла, вызванная его локальным застаиванием и резким нарастанием давления. Масло может выбиваться через расширительный бачок или через сочленения трубок.

Прогревать ГУР сложно. Усилитель не связан напрямую с двигателем, и его масло разгоняется насосом по изолированной системе, которая открыта на морозе всем ветрам. Водителю лучше не трогать руль в первые минуты после холодного пуска, хотя в иное время риск утечки масла тоже сохраняется. Можно, конечно, подождать, пока насос прогреет масло хотя бы до -5 градусов, или когда горячий антифриз пойдет по большому контуру и за счет радиатора поднимет температуру подкапотного пространства. Но это долго и неэффективно. Утечки масла могут происходить даже при прогретом моторе, после 30-минутного стояния на холостых оборотах.

Поэтому лучше вовремя заменить старые трубки и иные элементы системы, которые на морозе дубеют, теряют эластичность в сочленениях, из-за чего и идет выдавливание масла.

«Автомат» прогревают на ходу

Низкая температура негативно сказывается и на работоспособности автоматической коробки передач. Хуже всего переживают морозы вариаторы. Из-за потери вязкости масла возникают проблемы с цепью, которая при резкой нагрузке может пробить масляную пленку и поцарапать поверхность шкива. Поэтому при -25-градусных морозах вариаторы переходят в щадящий вариант работы и ограничивают работу механизма в режимах с большими передаточными отношениями. То есть валы работают почти напрямую, чтобы не провоцировать избыточных нагрузок при переходе одного из шкивов в крайние положения.

Поэтому автомобилям с вариатором потребуется дать больше времени на приведение коробки в работоспособное состояние. Прогревать трансмиссию можно на ходу. Главное — ехать медленно, без активных разгонов и торможений и не поднимать стрелку тахометра выше 3 тысяч оборотов.

Элементы подвески и амортизаторы

Прогрев необходим и амортизаторам, а также элементам подвески. Нельзя сразу же после старта давать максимальное ускорение машине, даже если ее мотор достиг рабочей температуры. Потребуется проехать с полкилометра со скоростью 40-50 км/ч, избегая сильных ударов на кочках. В этом случае энергия колебаний будет поглощаться упругими элементами шасси и поднимет их температуру вплоть до рабочей. До тех пор непрогретая подвеска будет скрипеть и постукивать.

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