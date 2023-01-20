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Замначальника Лунинецкой милиции разжаловали в участковые

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  • 20.01.2023, 21:34
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Замначальника Лунинецкой милиции разжаловали в участковые
Павел Павлович

Павел Павлович будучи замнчальника преследовал журналистов.

Заместителя начальника Лунинецкой милиции подполковника Павла Павловича разжаловали в участковые и перевели служить в соседний Пинский район, пишет «Медиа-Полесье».

Издание напоминает, что именно Павлович преследовал журналистов после публикации об избиении таксиста в Лунинце. Таксист сделал замечание пьяным пассажирам об их неприемлемом поведении. В ответ они его жестоко избили. Мужчина, угрожавший таксисту «закопать» его, оказался местным криминальным «авторитетом». По словам таксиста, прибывшие милиционеры не отправили хулиганов на медосмотр.

Публикацию на сайте «Медиа-Полесье» в милиции посчитали ударом по авторитету и начали против издания судебный процесс. Мол, публикация «вызывает сомнение в незащищенности от преступных посягательств, способна вызвать рост социальной незащищенности, недоверие к органам внутренних дел». В результате сайт оштрафовали за распространение информации, распространение которой запрещено в СМИ.

Сейчас подполковник Павлович, пишет издание, защищает честь милиции как простой участковый. Причина такого решения не сообщается.

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