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В Австралии нашли самую крупную в мире лягушку

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  • 20.01.2023, 21:47
  • 3,560
В Австралии нашли самую крупную в мире лягушку

Фотофакт.

В Квинсленде в Австралии обнаружили гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 килограмма. Она считается самой крупной в мире. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Перед нами на дороге ползла змея, поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба», - сказала смотрительница парка Кайли Грей.

По ее словам, животное выглядело как «футбольный мяч с ногами». Длина жабы около 30 см. Ее уже прозвали Toadzilla - Жабзилла.

«Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих», - отметила Грей.

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