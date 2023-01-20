В Австралии нашли самую крупную в мире лягушку 2 20.01.2023, 21:47

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Фотофакт.

В Квинсленде в Австралии обнаружили гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 килограмма. Она считается самой крупной в мире. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Перед нами на дороге ползла змея, поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба», - сказала смотрительница парка Кайли Грей.

По ее словам, животное выглядело как «футбольный мяч с ногами». Длина жабы около 30 см. Ее уже прозвали Toadzilla - Жабзилла.

«Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих», - отметила Грей.

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