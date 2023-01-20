Зеленский: Этот «Рамштайн» нас укрепил, но за танки еще нужно побороться 4 20.01.2023, 22:00

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Владимир Зеленский

Сегодня на авиабазе в Германии прошла восьмая встреча по обороне Украины.

Сегодняшняя встреча «Рамштайна» укрепит стойкость Украины. Однако Киеву еще придется побороться за поставки современных танков. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Сегодняшний «Рамштайн» укрепит нашу стойкость. Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы. Да, еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято", - заявил президент Украины.

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