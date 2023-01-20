США намерены внести ЧВК «Вагнера» в список преступных организаций 3 20.01.2023, 22:13

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.

Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию «Вагнера» транснациональной преступной организацией.

Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает CNN.

По его словам, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против «вагнеровцев» и ее глобальных союзников.

«Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК «Вагнера», в том числе благодаря продолжающейся серьезной преступной деятельности», - заявил Кирби.

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