США намерены внести ЧВК «Вагнера» в список преступных организаций

США намерены внести ЧВК «Вагнера» в список преступных организаций3
- 20.01.2023, 22:13
Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.
Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию «Вагнера» транснациональной преступной организацией.
Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает CNN.
По его словам, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против «вагнеровцев» и ее глобальных союзников.
«Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК «Вагнера», в том числе благодаря продолжающейся серьезной преступной деятельности», - заявил Кирби.