Российские оккупанты шли в атаку в Запорожской области без поддержки бронетехники 7 20.01.2023, 23:01

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Фотофакт.

В сеть попали кадры наступления российской армии на Запорожском направлении — пехота оккупантов бежит на украинские позиции без поддержки бронетехники.

Кадры атаки попали в соцсети.

«Еще одна абсолютно безумная российская банзай-атака. На этот раз не в районе Бахмута, а где-то на юге Запорожской области. Российские войска без всякой бронетехники бегут в открытом поле. Для украинских пехотинцев и снайперов это только тренировка по стрельбе», - отмечают пользователи.

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