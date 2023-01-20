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Российские оккупанты шли в атаку в Запорожской области без поддержки бронетехники

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  • 20.01.2023, 23:01
  • 6,442
Российские оккупанты шли в атаку в Запорожской области без поддержки бронетехники

Фотофакт.

В сеть попали кадры наступления российской армии на Запорожском направлении — пехота оккупантов бежит на украинские позиции без поддержки бронетехники.

Кадры атаки попали в соцсети.

«Еще одна абсолютно безумная российская банзай-атака. На этот раз не в районе Бахмута, а где-то на юге Запорожской области. Российские войска без всякой бронетехники бегут в открытом поле. Для украинских пехотинцев и снайперов это только тренировка по стрельбе», - отмечают пользователи.

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