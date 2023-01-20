Лукашенко приказал проверить систему здравоохранения 10 20.01.2023, 23:09

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Для этого создана межведомственная рабочая группа.

Лукашенко поручил провести комплексную проверку системы здравоохранения Беларуси. Для этого создана межведомственная рабочая группа. Первый доклад должен быть готов к 31 марта.

Межведомственная группа создана распоряжением Лукашенко 20 января. Она должна проверить «эффективность функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению». В группу включены медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. Сообщается, что при необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты других государственных органов и организаций и «иные лица, имеющие соответствующую квалификацию и практический опыт».

До 31 марта группа должна представить первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

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