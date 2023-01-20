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Лукашенко приказал проверить систему здравоохранения

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  • 20.01.2023, 23:09
  • 4,892
Лукашенко приказал проверить систему здравоохранения

Для этого создана межведомственная рабочая группа.

Лукашенко поручил провести комплексную проверку системы здравоохранения Беларуси. Для этого создана межведомственная рабочая группа. Первый доклад должен быть готов к 31 марта.

Межведомственная группа создана распоряжением Лукашенко 20 января. Она должна проверить «эффективность функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению». В группу включены медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. Сообщается, что при необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты других государственных органов и организаций и «иные лица, имеющие соответствующую квалификацию и практический опыт».

До 31 марта группа должна представить первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

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