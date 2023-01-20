Глава МИД Польши раскритиковал промедление с поставками танков ВСУ

Глава МИД Польши раскритиковал промедление с поставками танков ВСУ1
- 20.01.2023, 23:14
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Цена — пролитая украинская кровь.
Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал действовать немедленно в вопросе поставок танков Leopard для Украины.
В Twitter он подчеркнул, что вооружение Украины для отражения российской агрессии — это не «какое-то упражнение для принятия решений».
«Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно», — пишет он.