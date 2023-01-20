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Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot

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  • 20.01.2023, 23:29
  • 1,416
Нидерланды направят Украине две пусковые установки Patriot

Также Амстердам передаст Киеву ракеты.

Нидерланды отправят в Украину две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет.

Об этом сообщает NOS.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нидерланды предоставят Украине одну батарею Patriot, состоящую обычно из 8 пусковых установок.

Однако в письме министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен говорится о предоставлении Киеву лишь двух пусковых установок зенитной системы Patriot.

«Нидерланды поставляют Украине две пусковые установки зенитной системы Patriot и ряд ракет. Кроме того, 65 военнослужащих морской пехоты будут обучать двумя партиями около 200 украинских военных пользоваться системой», - говорится в ее письме Палаты представителей.

Она также подчеркнула, что этим Нидерланды отвечают на упорный призыв президента Зеленского обеспечить лучшую противовоздушную защиту против атак России с помощью ракет и беспилотников на украинские города и энергоснабжение.

«Это политический сигнал для России, что кабинет министров решительно настроен продолжать поддерживать Украину», – сказала Оллонгрен.

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