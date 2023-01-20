Министры 15 стран в кулуарах «Рамштайна» обсудили передачу Leopard Украине 20.01.2023, 23:55

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Об этом сообщил министр обороны Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 20 января, заявил, что обсудит с немецким коллегой возможную передачу танков Leopard Украине без согласия Германии. Об этом сообщает CNN.

Во время визита на авиабазу Рамштайн в Германии Блащак сказал журналистам, что сохраняет оптимизм в вопросе соглашения о «Леопардах» для Украины.

«Министры 15 стран сегодня встретились в кулуарах конференции и говорили об этом… Я убежден, что построение этой коалиции будет успешным, как был успешным вопрос о передаче систем Patriot Украине», — сообщил он.

На вопрос о том, передаст ли Польша танки Leopard Украине, если Германия не согласится, Блащак ответил, что скоро обсудит этот вопрос с Борисом Писториусом.

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