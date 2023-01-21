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Reuters: США советуют Украине подождать с новым наступлением

  • 21.01.2023, 0:51
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Reuters: США советуют Украине подождать с новым наступлением

Вашингтон советует дождаться передачи обещанной техники.

Высокопоставленные чиновники США советуют Украине отложить начало большого наступления против российских войск, пока она не получит заявленное в последние дни оружие и не проведет обучение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из администрации Байдена.

Чиновник, разговаривая с небольшой группой журналистов на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты твердо настроены не предоставлять пока Украине танки Abrams в частности из-за высокой стоимости их обслуживания.

Переговоры США с Украиной по поводу контрнаступления происходили в контексте обеспечения понимания того, что украинцы должны уделить достаточно времени для обучения обращению с предоставленным Соединенными Штатами новейшим оружием.

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