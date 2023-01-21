В Германии белорус на фуре вылетел на встречку и протаранил легковушку 21.01.2023, 1:44

Фотофакт.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошло ДТП с участием грузовика, которым управлял 32-летний белорус. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает портал «Беларусь и мир».

Происшествие случилось 19 января в 09.40 в коммуне Виккеде. Из-за гололедицы водитель фуры потерял управление, в результате чего транспортное средства вылетело на полосу встречного движения и врезалось в Citroen, которым управляла 52-летняя женщина.

Водитель легковушки получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».