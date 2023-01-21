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В Германии белорус на фуре вылетел на встречку и протаранил легковушку

  • 21.01.2023, 1:44
В Германии белорус на фуре вылетел на встречку и протаранил легковушку

Фотофакт.

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошло ДТП с участием грузовика, которым управлял 32-летний белорус. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает портал «Беларусь и мир».

Происшествие случилось 19 января в 09.40 в коммуне Виккеде. Из-за гололедицы водитель фуры потерял управление, в результате чего транспортное средства вылетело на полосу встречного движения и врезалось в Citroen, которым управляла 52-летняя женщина.

Водитель легковушки получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

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