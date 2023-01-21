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Разведка Канады: У РФ нет сил и ресурсов для наступления в Запорожской области

  • 21.01.2023, 3:07
Разведка Канады: У РФ нет сил и ресурсов для наступления в Запорожской области

ВСУ нанесли оккупантам очень большие потери.

Российские оккупанты не имеют человеческих и материальных ресурсов для эффективного наступления в Запорожской области.

Об этом сообщает ВС Канады.

Отмечается, что россияне плохо обеспечены и неправильно обучены. Они не смогут вести успешное наступление вдоль Запорожского фронта в течение нескольких месяцев.

Разведка сообщает, что РФ тратит большое количество ресурсов на попытки захвата дополнительных территорий на Донбассе. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам очень большие потери, а РФ получила незначительные территориальные достижения.

«Российские силы в оккупированных регионах Запорожской области уже несколько месяцев строят статические оборонительные сооружения», - добавили в разведке.

Это указывает на существенную обеспокоенность будущим украинским наступлением для деоккупации Запорожской области.

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