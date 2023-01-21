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Грузия вслед за Казахстаном может ужесточить условия пребывания для россиян

  • 21.01.2023, 5:19
  • 2,082
Грузия вслед за Казахстаном может ужесточить условия пребывания для россиян

C начала мобилизации в Грузию приехали более 700 000 россиян.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала не возобновлять авиасообщение с Россией и вместо этого заняться регулированием права россиян на работу, регистрацию бизнеса и приобретение собственности. Так она отреагировала на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова возобновить авиасообщение и положительную реакцию главы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.

«В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, по моему мнению и по мнению большей части грузинского общества, позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — возмутилась Зурабишвили. Она напомнила, что просила обратить внимание на приток россиян в Грузию, чтобы «общество чувствовало, что его национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются».

Вместо возобновления авиаперелетов, считает президент Грузии, следует позаботиться о репутации страны и ответить на обвинения в помощи россиянам обходить санкции.

В ноябре 2022 года Зурабишвили рассказывала, что с начала мобилизации в страну приехали более 700 000 россиян, из них 100 000 остались в Грузии. В 2022 году денежные переводы из России в Грузию выросли в пять раз по сравнению с 2021 годом и превысили $2,6 млрд.

Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой сразу после военной агрессии России в 2008 году. Контакты между странами поддерживаются в рамках Женевской дискуссии и переговоров спецпредставителя Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совфеда РФ Григорием Красиным.

Авиасообщение между Россией и Грузией прервано с лета 2019 года по инициативе российской стороны. 18 января Лавров заявил, что надеется на то, что его скоро восстановят. Положительную реакцию Кобахидзе осудили в МИД Украины.

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