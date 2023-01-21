закрыть
21 января 2023, суббота, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вагнеровцы» начали терроризировать Москву

4
  • 21.01.2023, 8:36
  • 6,336
«Вагнеровцы» начали терроризировать Москву

ЧВК Пригожина занялась выбиванием долгов с россиян.

ЧВК Евгения Пригожина получила «народное признание» в России: в Москве под видом новых героев РФ начали выбивать долги.

Трое мужчин, представившись «вагнеровцами», требовали выплаты долга у психотерапевта и гипнолога Альберта, сообщает Baza. Все началось с того, что несколько лет назад он одолжил своей приятельнице Екатерине полмиллиона рублей на съемки тревел-шоу.

Дело не «выгорело», и бывшие друзья начали судиться. Альберт требовал погашения долга. В декабре гипнолог победил, а уже 11 января к нему пришли трое мужчин.

Они представились сотрудниками ЧВК «Вагнер» и сообщили, что Екатерина ничего Альберту больше не должна.

Более того, теперь мужчина должен был вернуть своей бывшей приятельнице 6 миллионов рублей. При выяснении ситуации девушка заявила, что не имеет отношения к произошедшему.

С ее слов, она никого не подсылала к Альберту и вскоре обещала вернуть деньги. В полиции Москвы пока не комментируют ситуацию - все «вагнеровцы» из статуса зеков перешли в статус «героев» РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников