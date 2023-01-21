«Вагнеровцы» начали терроризировать Москву 4 21.01.2023, 8:36

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ЧВК Пригожина занялась выбиванием долгов с россиян.

ЧВК Евгения Пригожина получила «народное признание» в России: в Москве под видом новых героев РФ начали выбивать долги.

Трое мужчин, представившись «вагнеровцами», требовали выплаты долга у психотерапевта и гипнолога Альберта, сообщает Baza. Все началось с того, что несколько лет назад он одолжил своей приятельнице Екатерине полмиллиона рублей на съемки тревел-шоу.

Дело не «выгорело», и бывшие друзья начали судиться. Альберт требовал погашения долга. В декабре гипнолог победил, а уже 11 января к нему пришли трое мужчин.

Они представились сотрудниками ЧВК «Вагнер» и сообщили, что Екатерина ничего Альберту больше не должна.

Более того, теперь мужчина должен был вернуть своей бывшей приятельнице 6 миллионов рублей. При выяснении ситуации девушка заявила, что не имеет отношения к произошедшему.

С ее слов, она никого не подсылала к Альберту и вскоре обещала вернуть деньги. В полиции Москвы пока не комментируют ситуацию - все «вагнеровцы» из статуса зеков перешли в статус «героев» РФ.

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