Резников заявил об «оптимистическоом прорыве» по танкам Leopard 2 для Украины 2 21.01.2023, 8:47

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Украинские танкисты начинают обучение на немецкой бронетехнике.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках «Leopard 2», хотя объявлений об их предоставлении еще не было.

«Имеем прорыв - это возможность для стран, которые владеют «Леопардами», начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, и тогда будем дальше двигаться», - сказал Резников в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

Он добавил, что надеется, что Германия «в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков».

«Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на «Леопардах 2», - сказал министр.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря «танковым» инициативам - Польши по танкам Leopard и Британии по Challenger.

20 января министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «Рамштайн-8») не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

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