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«Оно нам надо, товарищи?»: российские пропагандисты срывают мобилизацию

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  • 21.01.2023, 8:54
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«Оно нам надо, товарищи?»: российские пропагандисты срывают мобилизацию

Скандал произошел в эфире кремлевского ТВ.

В эфире политического ток-шоу на пропагандистском ТВ в России один из гостей озвучил «реальную цену победы над украинской армией».

Приглашенный в студию пропагандистского ток-шоу «Место встречи» «эксперт» Борис Надеждин неожиданно для ведущих объяснил россиянам, что за словами Z-патриотов о взятии Киева и Харькова, к примеру, автоматически стоит понимать «реальную мобилизацию в стране», сообщает dialog.ua.

Он предупредил, что амбиции пропаганды обойдутся РФ в миллионы жизней мужчин, закрытые границы и перевод экономики на военное положение. Однако результатами будет превращение крупных украинских городов в руины и сотни тысяч жертв.

«Вы этого хотите? Победить, конечно, можно. Но тогда полноценная война, страшные жертвы, чудовищные разрушения. Слушайте, товарищи, оно нам надо?» – прокомментировал Надеждин.

Ведущие и другие участники шоу не разделили точку зрения «эксперта», который также предупредил, что «время работает против России». А когда он начал говорить, что россияне в возрасте до 40 лет не верят в российскую пропаганду, его зашикали и не дали продолжить.

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