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ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана

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  • 21.01.2023, 8:58
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ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана

Оккупант мечтал стать известным музыкантом.

Украинские военные ликвидировали репера-спортсмена из Магаданской области, который приехал в Украину, чтобы убивать мирный народ. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

25-летний Рамаз Горгадзе оказался грузином по происхождению. Он имел разряд кандидата мастера спорта по греко-римской борьбе. Оккупант также мечтал стать известным музыкантом. Он увлекался рэпом, писал музыку и песни. У Горгадзе была своя музыкальная группа, с которой он гастролировал по Магаданской области и Дальнему Востоку.

«Последние годы Горгадзе работал в горной компании «Статус», затем в ООО «Теплоэнергия» оператором паровых котлов. В некрологе не уточнена информация, как грузинец оказался на войне, судя по всему он был из мобилизованных», - написал Комахидзе.

ВСУ ликвидировали оккупанта еще 2 ноября, но информация о нем появилась недавно.

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