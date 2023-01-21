ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана

ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из Магадана4
- 21.01.2023, 8:58
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Оккупант мечтал стать известным музыкантом.
Украинские военные ликвидировали репера-спортсмена из Магаданской области, который приехал в Украину, чтобы убивать мирный народ. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
25-летний Рамаз Горгадзе оказался грузином по происхождению. Он имел разряд кандидата мастера спорта по греко-римской борьбе. Оккупант также мечтал стать известным музыкантом. Он увлекался рэпом, писал музыку и песни. У Горгадзе была своя музыкальная группа, с которой он гастролировал по Магаданской области и Дальнему Востоку.
«Последние годы Горгадзе работал в горной компании «Статус», затем в ООО «Теплоэнергия» оператором паровых котлов. В некрологе не уточнена информация, как грузинец оказался на войне, судя по всему он был из мобилизованных», - написал Комахидзе.
ВСУ ликвидировали оккупанта еще 2 ноября, но информация о нем появилась недавно.