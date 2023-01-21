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ВСУ заставили войска РФ отступать возле Сватово

  • 21.01.2023, 9:08
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ВСУ заставили войска РФ отступать возле Сватово

Оккупанты оказались в опасном положении.

Украинские военные продолжают наступление у Сватово и Кременной, а войска противника готовятся к длительной обороне в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Луганское направление: ВСУ продолжают наступление в районе Сватово

В отчете американских аналитиков говорится, что 20 января российские и украинские войска продолжали наступательные операции в районе Сватово. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили наступление российских войск в районе Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово).

Украинские силы также продолжают контрнаступательные операции в районе соседней Куземовки (15 км к северо-западу от Сватово) и что российские силы находятся в опасном положении, поскольку у них нет других населенных пунктов, к которым можно было бы отступить в непосредственной близости.

Сообщалось, что российские и украинские силы также продолжали наступательные операции в районе Кременной. ВСУ продолжают попытки выйти к Кременной с юга, бои вокруг населенного пункта усиливаются. Минобороны России заявило, что в районе Кременной действуют неустановленные подразделения Центрального военного округа.

Донецкое направление: войска РФ пытаются продвинуться у Бахмута

Оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 19 января, указывают на то, что российские войска, вероятно, захватили восточную часть Соли (15 км к северу от Бахмута).

Российские источники продолжают ложно утверждать, что войска РФ близки к окружению Бахмута. Оккупанты до сих пор не перерезали ни одной крупной украинской наземной линии связи в Бахмут из Северска, Славянска и Константиновки. Российским силам нужно будет отрезать большую часть этих дорог и продвинуться дальше вокруг Бахмута, чтобы начать оперативное окружение города.

Маловероятно, что российские войска в ближайшем будущем смогут совершить оперативное окружение, поскольку недавние наступления с целью захвата небольших населенных пунктов, не имеющих большого тактического значения, скорее всего, привели к еще большему ослаблению российской живой силы и техники в этом районе.

Южное направление: оккупанты готовятся к обороне в Запорожской области

Войска РФ в Запорожской области все еще, вероятно, готовятся к оборонительной операции в долгосрочной перспективе. Российские источники утверждали, что 20 января российские войска незначительно продвинулись в Запорожской области.

Также 20 января появились фотографии уничтоженной российской системы ПВО С-400 в Ильино Запорожской области, что стало первой подтвержденной боевой потерей российской системы С-400 в Украине. Ранее в ISW зафиксировали российские системы ПВО С-400 на севере Крыма.

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