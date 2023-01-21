Видеофакт: Украинский спецназ устроил ловушку россиянам на улицах Соледара 21.01.2023, 9:25

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Эффектные кадры боя в городской застройке.

Бойцы ССО ВСУ опубликовали видео боя в городской застройке, который они вели в Соледаре Донецкой области. Украинские бойцы показали эффектные кадры ликвидации живой силы армии РФ.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале спецназовцев.

Видео и объяснения к нему дают возможность понять, какие действовали украинские Силы обороны, когда на них «волнами» катились десятки наемников ЧВК «Вагнер».

В начале записи видно, что бойцы заняли позицию в помещении промышленного назначения. Об этом свидетельствует металлический шкаф из сетки, распределительный щиток на стене, уложенной дешевой керамической плиткой.

Украинский военный приближается к окну и с безопасной позиции бьет по оккупантам. В руках держит стрелковое оружие.

При этом привлекает внимание обстановка за окном – видны одноэтажные дома, за ними – деревья. И, похоже, день был солнечным.

В сообщении, объясняющем видео, указано, что на момент съемки российское командование претворяло в жизнь свою любимую тактику - «гнали подчиненных на убой». Украинские бойцы, между тем, удобно закрепились в доме и «прореживали ряды противника». Чем занимаются и сейчас, уверяют они.

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