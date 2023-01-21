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Фейгин: С Путиным происходят странные вещи

  • 21.01.2023, 9:33
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Фейгин: С Путиным происходят странные вещи

Глава РФ теряет контроль над окружением.

Предположение президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава Кремля Владимир Путин может быть мертв, а вместо него публике представляют двойника, следует рассматривать как троллинг. Двойники у Путина определенно есть, но их используют как «оперативных дублеров», когда «президент РФ» должен спуститься с трапа самолета, посидеть в машине и так далее. Тем не менее, в последнее время с Путиным действительно происходят странные вещи.

Так, он практически полностью изолировал себя. Сидя в бункере, диктатор предпочитает виртуальный способ общения, и сам фактически превратился в полувиртуальную фигуру. Что касается его окружения, то есть признаки, что Путин теряет над ним контроль. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Президент Зеленский намекнул, что Путин, возможно, уже мертв, а человек, которого представляют как Путина, – на самом деле его двойник. Ранее о двойниках Путина говорил и генерал Буданов. Действительно ли возможна такая ситуация?

– Все же я отношу это к троллингу президента Зеленского. Надо отдать ему должное – в этом он большой мастер. Я исхожу из того, что здесь больше троллинга, нежели реально подтвержденной информации.

Даже если предположить, что Путина как такого нет, средством проверки не является появление его публичного аватара. Как определить – двойник это или нет?

Но я не придерживаюсь теории о том, что есть двойники Путина, которые заменяют его публично. Я считаю, что двойники точно есть, но они, как и в советской практике, играют роль оперативного дублера, когда нужно сойти с трапа самолета, сделать протокольную съемку в разных местах на фоне каких-то объектов, посидеть в машине. Но голос, мимические черты и все остальное – их не повторишь.

Я считаю, что этот троллинг уместен. Это война, все средства хороши. В Кремле заявляют, что Зеленский нацист. У них свой троллинг.

Я все-таки думаю, что публичный Путин – это один и тот же Путин, который был десять и двадцать лет назад. Там, где он говорит, где он с кем-то общается. Но вещи, происходящие с Путиным, странные. И все эти слухи о том, что, может быть, Путин не живой, связаны с тем, что он полностью изолирован.

Путин переведен в разряд фантома – сознательно самим Путиным и его окружением. Совершенно очевидно, что такие версии всегда будут существовать, и их влияние будет даже усиливаться. Потому что реально он ни с кем не встречается. Он сидит в бункере и все делает через конференц-связь. Поэтому зачем удивляться тому, что такие слухи могут иметь под собой убедительную почву.

Потому что нет реального Путина. Он есть как полувиртуальная фигура.

– В таком случае, можно ли будет скрыть смерть Путина?

– Если Путин умрет, то такое количество людей даже в его окружении будет заинтересовано в том, чтобы эта правда стала известной, что те, кто заинтересован в обратном, не смогут ее удержать. В современном цифровом мире так складывается ситуация.

Да, кому-то, кто понимает, что со смертью Путина рухнет вся пирамида власти, Ковальчуку или Патрушеву, возможно, выгодно скрывать это и убеждать всех, что Путин на даче, в бункере или где-то еще, а мы рулим вместо него.

Но те, кто кровно заинтересован в том, чтобы Путина не стало, чтобы весь этот морок прекратился и они зажили своей жизнью, наверняка есть. Поэтому скрыть подобную информацию, заставить всех поверить в мифологического Путина абсолютно невозможно.

– Считаете ли вы, что Путин сегодня полностью, на сто процентов, контролирует ситуацию в России и лично в ответе за все решения, принимаемые в этой стране?

– В зависимости от того, как понимать это контролирование. Например, допустимо ли, чтобы внутри его системы власти одна рука боролась с другой? Вы видите, что происходит между минобороны и ЧВК «Вагнер», между Пригожиным и администрацией президента и другими участниками его системы власти, его режима.

Они враждовали всегда, это началось не вчера. Но теперь они враждуют и выясняют отношения публично, они называют друг друга последними словами. Я понимаю, что на фоне войны все обострено, эмоционально.

Но все-таки Путин образца начала 2010-х с этой точки зрения имел больше контроля. Публичных оскорблений старались не допускать. Если что-то и выходило, это быстро гасили. А сейчас есть множество линий разлома, и они усиливаются.

Раньше главным раздражителем был Кадыров, сейчас такая фигура – Пригожин, я бы сказал, свободный радикал. Если бы Путин полностью контролировал ситуацию, разве бы он не старался скрыть все эти конфликты – на фоне войны и других проблем, единоначалия, иерархии и прочего? Ведь за этим наблюдает не только он, но и вся страна, весь Запад, Украина.

Но конфликт только усугубляется.

Поэтому контроль, по крайней мере, в отдельных вопросах, может быть, уже и не полный. Возможно, Путин уже не может погасить этот конфликт. Он говорит им – прекратите – но те не выполняют. Песков комментировал это, дескать, это вброшено в информационное пространство. Простите, но пресс-служба «Конкорда» Пригожина теперь уже каждый день поливает администрацию президента. Это санкционировано или это какая-то игра? Это приводит к явной разбалансировке системы.

Тем не менее, Путин несет ответственность за все, за войну, в которой погибают люди. Это конституция, это закон, он несет персональную ответственность за все. Ракета взорвалась в Днепре – не он несет за это ответственность, а какая-то тетя Мотя?

Вся ответственность на Путине. Но насчет управления и контроля – тут есть свои нюансы.

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