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ВСУ ликвидировали «вагнеровца» из родного города Зеленского

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  • 21.01.2023, 9:52
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ВСУ ликвидировали «вагнеровца» из родного города Зеленского

Оккупанта завербовали в ЧВК Пригожина в 2022 году.

Украинские воины продолжают «минусовать» наемников частной военной компании «Вагнер». Недавно ликвидировали уроженца Украины Андрея Катричева.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, сегодня, 21 января, ликвидированного «вагнеровца» похоронят в селе Теги Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. В некрологе отмечается, что оккупант погиб во время «СВО» (так в РФ называют войну - ред.) на территории Украины.

«Катричев родился в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Жил в деревне Теги. С 2019 по 2022 год служил в ОМВД. В 2022 году был завербован в ЧВК «Вагнер», - отметил эксперт.

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