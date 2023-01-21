В Беларуси начались масштабные «учения» авиации 4 21.01.2023, 10:03

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Будут новые взрывы самолетов в воздухе?

Активность российской военной авиации в Беларуси сегодня повысится. В Минобороны заявили о продолжении масштабных летно-тактических «учений» на всех аэродромах страны.

Как утверждает пресс-служба министерства, авиация России и Беларуси со всех аэродромов и войск ПВО «продолжат выполнять задачи по предназначению».

«Сегодня в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения со всех аэродромов ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил продолжают выполнять задачи по предназначению», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org 19 января у российского МиГ-31К над Молодечно загорелся двигатель. В городе слышали мощный звук взрыва.

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