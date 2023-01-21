Премьер-министра Британии оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности 11 21.01.2023, 10:04

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Полиция заявила, что выписала штраф «42-летнему мужчине из Лондона».

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности, когда ехал в автомобиле на пассажирском месте.

Об этом сообщает BBC.

Полиция графства Ланкашир на северо-западе Англии заявила, что выписала штраф «42-летнему мужчине из Лондона».

Штраф за непристегнутый ремень безопасности в движущемся автомобиле - 100 фунтов, он может возрасти до 500 фунтов, в случае если нарушитель обратится в суд, но будет признан виновным.

В заявлении Даунинг-стрит говорится, что Сунак «полностью признает свою ошибку и приносит извинения», и заплатит штраф. Премьер-министр, как утверждается, отстегнул ремень безопасности на время съемок промо-ролика в графстве Ланкашир о программе британского правительства по развитию регионов.

Это второй штраф Сунака за время его работы в правительстве. В апреле 2020 года он был оштрафован вместе с Борисом Джонсоном за нарушение карантинных правил, введенных на время пандемии. Речь идет об одной из вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

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