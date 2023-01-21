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«Ник и Майк»: Паранойя Лукашенко создает дополнительные возможности для ВСУ

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  • 21.01.2023, 10:21
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«Ник и Майк»: Паранойя Лукашенко создает дополнительные возможности для ВСУ
Фото: AFP

В «обороне» дворца диктатора есть серьезная брешь.

Фото ЗРК «Панцирь-С1»на крышах московских зданий и вблизи объектов, на которых иногда бывает Путин, взорвали интернет. Госдума России назвала фото «фейками», а Песков отправил за комментариями в Минобороны, признавая, что Госдума ошибается, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

На самом деле все уже давно напоминает кринжовую трагикомедию «Не смотри вверх». В одной стране-агрессоре «хлопок» в приграничных и не только с Украиной регионах стал «обыденным делом». В другой - за южной границей нет войны, а перемещающуюся по территории хунты военную технику принято не замечать, даже когда ремонтируешь ее своими руками.

Реальность, между тем, врывается в повседневную жизнь сама. Похоронками в России и тотальным медосмотром от хунты. К тому, что «героями» в России становятся вчерашние убийцы и маньяки, активно приучает пропаганда. Других героев у официоза уже нет и не будет. Госдума и «ведущие вузы» России будут скоро удивлены новой абитурой, руководством и депутатами «всех мастей». «Лихие 90-е» были относительно мирным временем, по сравнению с новой реальностью.

ПВО ближнего радиуса действия на объектах символ того, того в доблестные С-300, 400, 500, а также в среднего радиуса комплексы, равно как и в средства РЭБ «отечественного производства» Кремль верит чуть больше, чем в Деда Мороза. А фото уничтоженных и захваченных комплексов в Украине - лучший альтернативный стимулятор для веры в последний рубеж обороны.

Чем больше средств приходится отвлекать для защиты бункерных, тем меньше их на фронте и других уязвимых точках в тылу. Паранойя и боязнь за свою жизнь двух диктаторов создают дополнительные возможности для ВСУ. Не будем им мешать.

Кстати, дворец синепалого синегуба проектировался как крепость с оборудованными позициями, чтобы отбиваться от собственного народа. Пулеметные гнезда, оружейные комнаты и все такое (про это расскажем отдельно, когда ситуация будет того требовать). Но собственную ПВО там поставить забыли в надежде на внешний контур и те самые отечественные системы РЭБ против дронов на ближних подступах.

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