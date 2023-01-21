Байден о танках Leopard: Украина получит всю необходимую помощь

Байден о танках Leopard: Украина получит всю необходимую помощь7
- 21.01.2023, 10:28
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Президент США прокомментировал поставки оружия ВСУ после «Рамштайна».
Президент США Джо Байден, комментируя поставки в Украину танков Leopard заверил, что ВСУ получат «все необходимое оружие».
Об этом сообщает CNN.
«Украина получит всю необходимую помощь», – заявил Байден.
В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.