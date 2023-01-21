Резников потроллил россиян из-за ПВО на зданиях в Москве 1 21.01.2023, 10:47

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«Спецоперация» идет по плану?

Установка россиянами ПВО на крышах админзданий Москве говорит о том, что их так называемая «спецоперация» якобы «идет по плану». Враг начинает прятаться за своими системами обороны.

Об этом сообщает в интервью для «Голоса Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, на вопрос журналиста, почему россияне устанавливают системы противовоздушной обороны на зданиях в Москве, министр отшутился.

«Это говорит о том, что их специальная военная операция идет по плану, если они уже начинают ставить системы обороны. Они создали командование обороны Крыма, они создали Московский военный округ, чего они не делали еще со времен Второй Мировой войны, то есть они серьезно продвигаются в своей операции. Так что начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения», - сказал Резников.

Как сообщал сайт Charter97.org, Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

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