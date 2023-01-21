«Такое впечатление, что над Путиным издеваются специально» 21.01.2023, 10:57

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Фото: Getty Images

В Москве происходят странные вещи.

Президент Украины Владимир Зеленский публично усомнился, жив ли российский диктатор Владимир Путин вообще. Параллельно власти РФ делают довольно странные вещи – устанавливают средства ПВО на здания минобороны и в других местах. А одно из последних появлений Путина удивило несколькими деталями.

Об этом «24 каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предполагает, что именно в Москве и властных кругах происходит что-то необъяснимое. Конечно, утверждать здесь что-либо на 100% сложно, ведь проверенной информации оттуда нет. Но о некоторых странных процессах свидетельствуют несколько признаков.

На минувшей неделе, как сообщают американские СМИ, с неафишированным визитом побывал в Киеве директор ЦРУ Уильям Бернс. И вот недавно, как отмечает Шейтельман, Зеленский публично намекает, что неуверен, жив ли Путин вообще. Хотя в этой речи следует еще и обратить на другую важную фразу.

«В Москве сейчас точно что-то происходит. Не знаю что именно. Но есть много признаков. На выступлении Зеленского в Давосе главная фраза была не о жизни Путина. А о том, что он не понимает, кто вообще принимает сейчас решения в Москве. Потому что действительно много странных решений. Вот кто догадался так демонстративно поставить на крышу минобороны средство ПВО?» – говорит Шейтельман.

Шейтельман предполагает, что Бернс мог что-нибудь рассказать Зеленскому о состоянии здоровья Владимира Путина. Ведь ЦРУ вместе с британской МИ6, по его словам, едва ли не единственные организации, которые имеют в мире более-менее реальную информацию.

Еще необычные решения можно зафиксировать в военном руководстве России. Якобы росло влияние владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Уже поставили руководить оккупантами Сергея Суровикина, которого тот поддерживал.

«Говорили даже, что сместить с должностей могут и Сергея Шойгу, и Валерия Герасимова. И тут последнего назначают на должность командующего оккупационными войсками. Все перевернулось», – заявил политолог.

Шейтельман считает, что в последнее время Путин практически исчез из публичного пространства. Если раньше тот, по крайней мере, выходил и самостоятельно объявлял решение о мобилизации или незаконном захвате территорий Украины, то сейчас все не так происходит.

«После того, как ВСУ освободили Херсон, Путин на самом деле исчез из новостного поля. Мы видели лишь жалкие «недогрызки» из Путина», – заметил Шейтельман.

Он привел пример последнего появления Путина в Санкт-Петербурге на 80-й годовщине прорыва блокады города. Российские СМИ подавали, что это был прямой репортаж. По его мнению, там был человек, который не очень похож на Путина.

Кроме этого, как рассказал Шейтельман, по всем канонам такие мероприятия в России отмечали в больших залах, где на сцене сидел президент вместе с участниками событий. В этом случае Путин находился сам на фиолетовом фоне, похожем на хромакей.

«У него на столе было 3 вещи. Микрофон немецкой фирмы Bosch. Довольно странно, ведь тот встречается с людьми, которые пережили блокаду Ленинграда. Рядом еще 2 предмета. Миска с клубникой (в январе) и шоколадные конфеты на встрече с этими людьми. Это совсем неуместно. Январь был самым трудным месяцем блокады. Такое впечатление, будто кто-то над ним специально издевался», – считает Шейтельман.

Самое удивительное, что в так называемом «прямом эфире» вообще не показали других людей. Были слышны аплодисменты, однако так и никого не показали.

Шейтельман осторожно предполагает, что это может быть подготовка минобороны к возможным конфликтам внутри России. Тут могут быть замешаны и люди из ЧВК Вагнера.

«Вы спросили, почему они его там поставили. Ведь нам ничего не дали такого, что достает до Москвы. Нам не дали. А ЧВК Вагнера такое имеют. Я подозреваю, что ПВО не от нас, а для того, чтобы отбиваться от беспилотников вагнеровцев. Это все похоже на подготовку к гражданской войне. Ее ведут тогда, когда что-то не то с твоим «крылом». Понимаем, что может быть, что (когда-то – 24 Канал) объявят, что Путин уходит в отставку из-за состояния здоровья. И тогда ЧВК может напасть в тот же день, чтобы поделить собственность», – выдвинул свою версию Шейтельман.

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