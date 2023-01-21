В Беларуси завели первое дело из-за указа о поголовном медосмотре 5 21.01.2023, 10:56

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Лукашисты устроили проверку предприятий в Могилеве.

В Могилеве на частном предприятии по производству пластиковых лодок шесть работников не прошли своевременно обязательный периодический медицинский осмотр. Из-за этого на нанимателя открыли административное дело, сообщает департамент госинспекции труда при Минтруда.

В департаменте обнаружили при выборочной проверке организаций, что эти работники не прошли обязательный периодический медосмотр. Проверяющие выдали нанимателю требование, чтобы тот устранил нарушение.

«Виновное должностное лицо работодателя привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства об охране труда», — сообщает департамент.

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