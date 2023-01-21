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Три украинских морпеха ликвидировали крупную штурмовую группу армии РФ

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  • 21.01.2023, 11:07
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Три украинских морпеха ликвидировали крупную штурмовую группу армии РФ

Опубликовано видео стрелкового боя на Донбассе.

Вооруженные силы Украины наносят огромные потери армии страны-агрессора России. Недавно на концерт Кобзона отправились еще 15 оккупантов.

Захватчиков ликвидировали украинские морпехи. Кадры стрелкового боя опубликованы в Facebook.

«Именно так выглядит классическое «отрицательное» наступление «второй армии мира», – подписан ролик.

На кадрах представлена работа 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Фрагмент стрелкового боя морских пехотинцев был запечатлен в Донецкой области.

«Штурмовая группа противника пыталась захватить позиции 501 отдельного батальона морской пехоты. Три отважных морпеха остановили наступление и уничтожили живую силу врага», – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как морпехи ликвидировали шестерых оккупантов. Однако в общей сложности на концерт Кобзона за один бой украинские отважные военные втроем отправили по меньшей мере 15 российских оккупантов.

«Слава морской пехоте Украины! Смерть оккупантам!» – заявили защитники.

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