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Российский футболист приехал воевать с Украиной и был ликвидирован ВСУ

  • 21.01.2023, 11:20
Российский футболист приехал воевать с Украиной и был ликвидирован ВСУ

Спортсмен-оккупант Берлюза провел на фронте совсем немного времени.

Защитник футбольного клуба «Рубин» из Брянской области Константин Берлюза был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 36-летний спортсмен был призван по мобилизации, но провел на фронте совсем немного времени, пишет obozrevatel.com.

Другие подробности не сообщаются. Похороны оккупанта состоится на следующей неделе.

В составе «Рубина» Берлюза выступал в матче Кубка области по футболу, чемпионата России в 3-м дивизионе, а также в местном турнире Кубок Навроцкого. Всего принял участие в 18 играх, из них в 15 выходил в стартовом составе.

Российский футболист приехал воевать с Украиной и был ликвидирован ВСУ

Как сообщал сайт Charter97.org, несколько дней назад бывший игрок российских хоккейных клубов «Мечел» (Челябинск), «Челмет» и «Славутич» (Смоленск) Александр Подставкин был ликвидирован во время военных действий в Украине.

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