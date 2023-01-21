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Дугин: Чебурашка — это какое-то слабоумие, Россия проиграет

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  • 21.01.2023, 11:31
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Дугин: Чебурашка — это какое-то слабоумие, Россия проиграет
Александр Дугин
Фото с сайта novosti-n.org

Путинский идеолог выдвинул конспирологическую теорию.

Российский ультраправый философ, которого часто считают главным вдохновителем идеологии Владимира Путина, активный сторонник вторжения в Украину Александр Дугин рассказал, чем ему не нравися фильм и главный его герой Чебурашка.

На своей странице в «ВК» Дугин заявил, что стране необходимо возрождение «традиции», а «Чебурашка — это какое-то слабоумие».

«Я понимаю, что иду против всех, но Чебурашка — это совсем не то, что надо России. Нам не нужен Чебурашка, это какое-то слабоумие. Нам нужно пробуждение и полноценное возрождение Традиции — почти полностью утраченной, жестко оборванной сто лет назад», — заявил Александр Дугин.

Все потому, что идеолог Владимира Путина уверен, что Россия не сможет победить на мировой арене: «С чебурашкой нам не победить».

На самом деле Александ Дугин еще до премьеры самого кассового российского фильма «Чебурашка» обрушился на него со своими расследованиями и разоблачениями.

По его словам, на самом деле Чебурашка — это демон Луны по имени Шердбаршемотшертатан. «Имя, конечно, не совсем похоже, но что-то в этом есть», — написал Дугин.

Крокодила Гену Александр Дугин такж не возлюбил: «Если крокодил разрешается в Левиафане, то образ «крокодила Гены» меняет свое значение. Так к нам приходит левиафаническое начало — атлантизм — вместе с джинсами, с «Битлз», финским плащом и сапогами на платформе. А потом смотришь — и страны нет. А начиналось с безобидного «катится голубой вагон».

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