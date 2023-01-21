Минчане построили в Ракове необычный дом с плоской кровлей 21.01.2023, 11:39

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Здание выбивается из привычного ряда загородных коттеджей

За такие дома в застройке глаз цепляется намертво, хочется остановиться и рассмотреть его в подробностях, а еще лучше потрогать руками фасады, заглянуть под них, узнать, из чего эти стены, оглядеться по сторонам с его плоских крыш. Владельцы показали свой дом порталу realt.by. Издание рассказывает, как в доме все устроено и снаружи, и внутри.

Этот дом в Ракове строился по проекту минского архитектора Алексея Колескова. Чем он примечателен? Во-первых, он выбивается из общего строя загородных коттеджей со скатными кровлями. Это современная архитектура, можно сказать, хай-тек. Дом представляет собой строение с центральной двухэтажной частью и «крыльями» первого этажа. Крыши плоские. Над парадным входом — балкон второго этажа, подпираемый колоннами. Фасады плоские, без излишеств.

Василий, владелец дома, в 2015 году обратился к архитектору с просьбой доработать его проект. А тот предложил ему свой, более современный. Как человек решительный, Василий согласился и вскоре на участке в коттеджной застройке Ракова начали работать строители.

Здесь стоит заметить, что чтобы согласиться на такой проект, нужно быть если не авантюристом, то очень смелым человеком — такие дома у нас еще редко кто строил. Дело не только в архитектуре, но и в использовании строительных материалов, конструкций и технологий.

Например, фундамент под дом залили плитный, сверху утеплитель и стяжка, никаких подвалов-погребов. Почему не ленточный? Потому что архитектор посчитал его более экономичным — не нужно копать траншеи, заливать или забивать сваи, подходит практически под все грунты.

— Плита простит много ошибок из-за своей монолитной конструкции, так как там все связано воедино, к тому же плита заливается за один раз, а не отдельно сваи, ростверк и пол, — объясняет Алексей Колесков. — Ничего в плите сложного нет, просто мало кто делает эти работы качественно, оттуда и страх. Но если разобраться, то можно же любой фундамент испортить кривыми руками. Порой строители советуют делать плиту толщиной 30, а то и 40 см. Такие «вредные советы», мягко говоря, меня удивляют. Следует учесть, что строители лишь исполнители, они могут что-то делать исходя из собственного опыта, поэтому только проектировщик может точно просчитать нагрузку, учесть все нюансы для конкретной ситуации и посоветовать экономически целесообразное решение. Толщина бетона в плите под этим домом — 200 мм.

А потом на стройплощадку завезли стеновой материал — арболитовые блоки. Что это такое, спросите вы?

— Хорошо забытое старое, — говорит Алексей. — Технологию разработали в СССР, в 70-е годы. Арболит — это смесь древесной щепы, цемента и жидкого стекла. Смесь прессуется в блоки, сушится. В итоге получается материал с превосходными свойствами — теплый, очень прочный, экологичный, паропроницаемый, не боится воды, замораживания.

Василий подтверждает: блок «неубиваемый» — уже лет семь под забором валяется парочка и с ними ничего и не произошло.

— У нас было производство на тот момент сомнительного качества и дороже, поэтому выгоднее было блоки привезти из России. Доставка обошлась не слишком дорого — 500 долларов за машину. Весь объем поместился в три фуры. По стоимости же материал стоил примерно как белорусский керамзитобетон. Но фокус был в том, что стены из него можно было делать тоньше, 300 мм, и при этом они были такими же прочными и теплыми. Кому интересно — белорусский блок из арболита на сегодня стоит 240 рублей за куб. Кстати, геометрия за это время стала практически идеальной.

А вот работа по укладке оказалась неожиданно дорогой. Если керамзитобетонные блоки можно было за 15 долларов/куб договориться, то эти — за 25 долларов. Алексей говорит, что причина в том, что строители никогда с ним не работали, он труднее пилится, блоки не идеальной геометрии и поэтому укладывались не на клей, а на цементный раствор две полосы, чтобы внутри оставался минимальный воздушный зазор. Короче, по неопытности с ними нужно повозиться дольше чем с привычными блоками.

Когда стали стены дело пошло веселее. Проект был рассчитан под стандартные железобетонные плиты перекрытия, что сэкономило время и деньги.

Василий говорит, что не очень переживал по поводу плоской кровли — верил в их надежность. К тому же такая крыша по расчетам дешевле.

— Дома с плоской кровлей дешевле, чем со скатной кровлей, особенно со скатной с большим чердаком, — говорит Алексей. — Разница будет ощутимой при использовании сравнительно недорогого, но в то же время качественного наплавляемого битумного покрытия кровли. Если использовать дорогие покрытия для плоской кровли (EPDM или ПВХ-мембрану), то экономия не будет столь очевидной, но в целом все равно плоская крыша будет дешевле.

К слову, протечек за годы эксплуатации не было.

Стены дополнительно утеплены каменной ватой толщиной 100 мм. Закрывает же его вентилируемый фасад — цементно-стружечные плиты толщиной 10 мм с покраской. Подсистема деревянная — из экономии. Такая облицовка выглядит довольно оригинально, но есть один нюанс. Василий говорит, что если после сильного дождя начинает сразу припекать солнце, то плиты могут незначительно выгибаться. Как просохнут — снова держат плоскость.

Экскурсия по дому

А теперь пора на экскурсию — планировка дома заслуживает внимания. Итак, сначала проходим в прихожую — здесь все вполне обычно, кроме одного скромного девайса на стене экраном. С этого момента мы уже знаем, что всем здесь заведует Умный дом: отоплением, освещением, видеонаблюдением и так далее. С экрана на входе в дом можно выставить температуру в любой комнате. Взаимодействовать с домом владелец может и через телефон.

Дальше попадаем в большое пространство гостиной с выделенными зонами столовой, домашнего бара под лестницей и кухни. Последняя как бы спрятана и входящему в дом в глаза не бросается — этакий рояль в кустах.

Дизайн кухонной мебели нарочито неброский, при этом функционал у нее приличный, укомплектована всей необходимой техникой.

Гостиная двухсветная, с витражным остеклением, высота от пола до потолка в этой части больше 6 метров. Рамой для окон служит металлическая конструкция. Чтобы в этих местах не было промерзания, металл со всех сторон защищен пеноплексом, который в свою очередь, оштукатурен и покрашен.

Окна, кстати, ПВХ, с двусторонней черной ламинацией. Летом, в особенно солнечные дни, верхнюю часть витража закрывают рольшторы, которые опускаются и поднимаются электроприводом. Все это выглядит, конечно, хорошо, но как их мыть при такой высоте? Валентина, хозяйка дома, говорит, что все довольно просто — есть специальный робот, который присасывается к стеклу и вымывает его до блеска. Чтобы добраться до самых верхних окон, приходится брать высокую стремянку.

Панорамные окна не потеют и не плачут — под ними установлены внутрипольные конвектора, которые создают тепловую завесу. Кстати, обогревается дом в основном за счет теплых полов — они везде, где плитка. В спальнях — радиаторы.

В отделке преобладает неброская декоративная штукатурка, разбавленная вставками из псевдо-кирпичной кладки. Как сделать такие кирпичики хозяин дома подсмотрел на Youtube.

— Для этого стена разлинеивается и там, где должны быть швы, приклеивается скотч, — делится он проверенным лайфхаком. — Далее отделочник наносит штукатурную смесь Rotband на основе гипса — небрежно, не сильно заглаживая, потом скотч достается и получается имитация кладки кирпича.

По лестнице поднимаемся на второй этаж. Это пространство можно использовать как угодно — вторая гостиная, домашний кинозал, спортзал, место для отдыха. Этом доме это скорее просто тихое место с ТВ-зоной.

Еще одна ассоциация — капитанский мостик, с которого открывается вид на «палубу» первого этажа, на участок, на соседние дома, до горизонта.

Ограждение второго этажа стеклянное — здесь установлен триплекс — и захочешь не разобьешь. А крепление Василий придумал сам.

— Ко мне приходили специалисты по ограждениям и насчитывали такие суммы, что я решил придумать собственную конструкцию из металла — просто купил нужное количество метров уголка за 300 долларов, объяснил сварщику, как я вижу готовую конструкцию и он за 100 долларов ее сварил. Металл потом просто покрасил в черный цвет. На готовую конструкцию закрепили стекло.

Спускаемся вниз и продолжаем изучать дом. Сразу за лестницей попадаем в приватную часть дома — здесь находятся комнаты дочерей и их общая ванная комната.

Через гостиную напротив находится хозяйская спальня. В этой части дома находим топочную, санузел с душевой кабиной и полноценную сауну с каменкой на дровах. А с какой стороны ее протопить?

Возвращаемся в гостиную и понимаем, что камин на дровах имеет двойное назначение — с этой стороны любуемся огнем в топке, а в это время в парилке нагреваются камни.

— До 80 градусов нагревается быстро, а потом еще долго остывает, — говорит Василий.

Рядом с прихожей находится гостевой санузел и еще одна комната с отдельным выходом во двор. Ее можно использовать как кабинет, мастерскую, гостевую спальню, но сейчас она выполняет роль подсобного помещения, в котором можно и белье развесить, и рассаду пересадить, и габаритные вещи хранить.

— Всего у нас три санузла, но это, как выяснилось очень удобно, особенно когда приезжают дети и внуки, — говорит Валентина.

Интересно, дорог ли в дом в эксплуатации? Василий говорит, что в зимние месяцы нагорает 400−600 кубов газа. За декабрь счет за отопление и электричество составил 150 рублей. Для дома в 190 «квадратов» это немного.

Дом стоит на довольно большом участке — 17 соток. К благоустройству владельцы привлекали специалиста по ландшафтному дизайну.

Сразу из гостиной попадаешь на зеленую лужайку, справа — беседка с печкой, чуть дальше — хозблок. Все маршруты внутри двора вымощены плиткой, вдоль дорожек стоят уличные светильники.

У дальней границы — хозяйский огородик — с парником, высокими грядками. Летом здесь растут и картошка, и помидоры, и кабачки, и зелень, и перец, и чеснок.

Кстати, проект, по которому построен этот дом в Ракове, уже можно считать типовым — архитектор Алексей Колесков разрабатывал его для себя, но в итоге только в Беларуси уже пять таких домов.

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