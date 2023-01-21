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«Началось»: Гиркин предрек мощный контрудар по войскам РФ на Запорожье

  • 21.01.2023, 11:43
  • 2,114
«Началось»: Гиркин предрек мощный контрудар по войскам РФ на Запорожье
Игорь Гиркин-Стрелков

Анонсирование пропагандистами наступление оккупантов может захлебнуться.

20 января, по сообщению Генштаба ВСУ, российские оккупанты пошли в наступление на Запорожском направлении. Генштаб ВСУ подтверждает эту информацию, а в российских пропагандистских пабликах уже сообщают о первых «победах» захватчиков. Украинские источники опровергают фейки пропагандистов: ВСУ отбивают все атаки противника.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин также сомневается в возможности оккупантов похвастаться достижениями на поле боя.

«Сейчас, я полагаю, возможны первоначальные местные успехи и некоторое продвижение к Запорожью. Может быть - при удаче - получится взять несколько небольших городов... до момента, когда противник нанесет свой контрудар. Однако решающего превосходства у наших войск на данном направлении нет... Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха», - написал он.

По его словам, «сражение за инициативу No 2» началось раньше, чем он предполагал. По оценкам террориста, Кремль мог решиться на авантюру в конце января - начале февраля.

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