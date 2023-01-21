Британия предложила свою помощь в создании спецтрибунала для Лукашенко и Путина 5 21.01.2023, 11:56

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Лондон призвал другие страны G7 присоединиться к этой работе.

Великобритания предложила квалифицированную поддержку для создания специального трибунала, способного привлечь российское и белорусское гражданское и военное руководство, включая диктаторов Путина и Лукашенко, к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

Британское правительство заявило, что получило предложение от Украины присоединиться к группе международных партнеров, работающих над созданием механизма привлечения к ответственности российского и белорусского руководства, и призвало другие страны G7 также присоединиться к этой работе.

«Военные преступления не должны остаться безнаказанными. Именно поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к этой коалиции, предложив свой юридический опыт для изучения возможностей привлечения российских лидеров к ответственности», - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс, бывший премьер-министр Британии Гордон Браун и само украинское правительство.

Британское правительство добавило, что трибунал должен базироваться на украинском национальном правосудии, но содержать международные элементы.

Также МИД признало, что МКС не имеет юрисдикции по поводу преступлений агрессии, совершенных против Украины, но подчеркнул, что детали предложения будут иметь значение, и что Великобритания готова изучить возможность создания «гибридного» трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в украинскую систему правосудия с международными элементами.

Как сообщал сайт Charter97.org, 19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности Путина, Лукашенко и других виновных в преступлении агрессии против Украины. Документ поддержали 472 евродепутата. В то же время 33 парламентария воздержались, а 19 выступили против.

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