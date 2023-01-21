В Беларуси готовят новые изменения по налогам 5 21.01.2023, 12:09

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Речь идет о малом и среднем бизнесе.

В Беларуси хотят подготовить очередные налоговые изменения для предпринимателей. Речь про малый и средний бизнес. Об этом говорится в пояснении к плану подготовки законопроектов на 2023 год, сообщает zerkalo.io.

Чиновники уточняют, что изменения хотят ввести для «совершенствования налогового законодательства». Новшества намерены ввести с учетом предложений консультативных советов при Минфине и МНС.

Власти намерены «оптимизировать налоговую нагрузку» на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также упростить налоговое администрирование. Какие конкретно могут ввести новшества, не уточняется. Этими вопросами должны заняться Минфин, МНС. Минэкономики.

Нацбанк должен помочь этим ведомствам по изменениям еще в одном налоговом вопрос — учете банками операций с ценными бумагами. Подготовленные изменения намерены прописать в Налоговом кодексе.

Напомним, в 2023 году для предпринимателей ввели налоговые изменения. Для них среди прочего подняли подоходный налог с 16 до 20%. Также для ИП отменили возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС).

Для предпринимателей в 2023 году также сократили список видов деятельности для уплаты единого налога, а по тем, которые оставили, подняли ставки налога.

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