Сенаторы США после встречи с Зеленским эмоционально призвали Германию передать Украине танки 5 21.01.2023, 12:35

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Линдси Грэм назвал позицию Берлина «шоу».

В пятницу, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Шелдоном Уайтгаузом.

В Офисе президента Украины сообщили, что во время встречи «произошел обмен мнениями о дальнейших шагах, которые могли бы способствовать усилению поддержки нашей страны со стороны Конгресса США».

В то же время американские сенаторы не скрывали своего возмущения тем, что западные страны до сих пор не начали поставку для ВСУ танков. Особенно эмоционально выразился сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

«Чтобы выгнать россиян, украинской армии нужны танки. Я устал от этого дер****ого шоу, которое сопровождается разговорами о том, кто будет их поставлять, и когда их будут поставлять. Путин пытается перерисовать карту Европы силой. Мировой порядок поставлен на чашу весов», — заявил Грэм.

Он подчеркнул, что поддерживает как передачу ВСУ немецких танков Leopard, так и американских Abrams.

«Немцы, отправьте танки Украине, потому что она нуждается в них. В ваших национальных интересах проигрыш Путина в войне против Украины. Администрация Байдена, передайте американские танки, чтобы другие последовали вашему примеру», — заявил Грэм.

В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

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