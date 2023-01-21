Вторжение в Украину из Беларуси может начаться в феврале: опубликована карта

Вторжение в Украину из Беларуси может начаться в феврале: опубликована карта2
- 21.01.2023, 12:43
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Раскрыты планы РФ по удару с трех направлений.
В феврале 2023 года ВС РФ могут осуществить масштабное наступление в Украине сразу на трех направлениях.
Об этом в комментарии изданию Daily Beast рассказал нардеп, участник украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.
По его словам, военное командование Украины готовится к возможному масштабному наступлению ВС РФ, которое захватчики могут осуществлять сразу на трех направлениях.
Умеров не исключил, что наступательная операция противника будет сопровождаться вторжением с территории Беларуси, а также на юге и востоке страны.
«ВС РФ окружат нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей», — продолжил нардеп в общении с журналистами.
Отдельно журналисты отметили ситуацию на Бахмутском направлении. Как пишет издание, Россия впервые за несколько дней объявила о своем успехе на фронте, утверждая, что захватчикам удалось захватить Соледар.
Журналисты предполагают, что ВС РФ удалось закрепиться в прифронтовом городе. Ключевую роль в захвате Соледара сыграли наемники «Группы Вагнера», личный состав которой состоит из завербованных зэков.
«Они идут со всех сторон, тремя направлениями: преступники, частные подрядчики и регулярные войска. Их цели — избавиться от своих преступников, проверить и обучить своих подрядчиков», — резюмировал Умеров в комментарии изданию.