Вторжение в Украину из Беларуси может начаться в феврале: опубликована карта 2 21.01.2023, 12:43

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Раскрыты планы РФ по удару с трех направлений.

В феврале 2023 года ВС РФ могут осуществить масштабное наступление в Украине сразу на трех направлениях.

Об этом в комментарии изданию Daily Beast рассказал нардеп, участник украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

По его словам, военное командование Украины готовится к возможному масштабному наступлению ВС РФ, которое захватчики могут осуществлять сразу на трех направлениях.

Умеров не исключил, что наступательная операция противника будет сопровождаться вторжением с территории Беларуси, а также на юге и востоке страны.

«ВС РФ окружат нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Беларуси, Луганской и Донецкой областей», — продолжил нардеп в общении с журналистами.

Отдельно журналисты отметили ситуацию на Бахмутском направлении. Как пишет издание, Россия впервые за несколько дней объявила о своем успехе на фронте, утверждая, что захватчикам удалось захватить Соледар.

Журналисты предполагают, что ВС РФ удалось закрепиться в прифронтовом городе. Ключевую роль в захвате Соледара сыграли наемники «Группы Вагнера», личный состав которой состоит из завербованных зэков.

«Они идут со всех сторон, тремя направлениями: преступники, частные подрядчики и регулярные войска. Их цели — избавиться от своих преступников, проверить и обучить своих подрядчиков», — резюмировал Умеров в комментарии изданию.

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