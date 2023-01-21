СМИ: Путин лебезит перед генералами 2 21.01.2023, 12:49

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В Кремле возникла крайне напряженная обстановка.

Президент РФ Владимир Путин пообещал своему окружению начать трансфер для передачи власти преемнику. Из-за этой темы в Кремле крайне напряженная обстановка.

Такими сведениями поделился в Telegram влиятельный анонимный канал «Генерал СВР», уверяющий, что имеет источники в высших эшелонах власти РФ.

Подтверждений этой информации нет. По данным ресурса, на днях Путин якобы обсуждал вопросы транзита с силовым блоком, который крайне недоволен его промедлением в этом вопросе.

«Недовольство силовых элит вызвано действиями президента на повышение эскалации на фронте и на затягивание с запуском транзита. Путин... пытается разрядить обстановку, раздавая обещания. В этот раз, говорят, (...) даже чуть ли не клялся», - написал Telegram-канал.

По его данным, обещал диктатор уже до конца весны сменить правительство, назначив премьер-министром сына действующего директора ФСБ Дмитрия Патрушева. Именно его якобы готовят в преемники.

Сообщается, что обещал Путин уже до конца зимы выступить с посланием к Федеральному собранию, где анонсирует грядущие громкие изменения. Кроме того, по данным «Генерал СВР», диктатор убеждал, что сможет к этому сроку добиться и перелома на фронте, заставив Запад пойти на его условия.

Ресурс отметил, что в ближайшем окружении весьма недоверчиво отнеслись к обещаниям диктатора. «Все 5 человек, принимающих участие в совещании, прекрасно знают возможности президента, вернее, их отсутствие… Президенту все сложней сбалансировать систему, недовольных все больше», - констатировал ресурс.

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