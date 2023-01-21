ВСУ могут бросить 10 бригад на рассекающий удар по армии РФ 21.01.2023, 12:56

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В результате российский фронт будет прорван на двух участках.

В ближайшие три месяца решающего боя в войне РФ против Украины, скорее всего, не будет. У российских войск нет достаточного количества ресурсов для наступления. При этом ВСУ могут нанести «рассекающий удар» по армии РФ.

Такое мнение высказал в интервью Ukrlife.TV известный азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Все будет зависеть от того, насколько много ресурсов смогут набрать стороны… Могу дать легкий прогноз. Думаю, в перспективе 3 месяцев вот эта группировка РФ не сможет выполнять широкомасштабную операцию с нанесением очень большого удара украинской армии», - сообщил эксперт.

Что касается ВСУ, то, по его мнению, у нее есть ресурсы на прорыв одного или максимум двух участков фронта.

«Скорее всего, украинская армия сможет собрать ресурсы на использование 10 бригад… Это можно назвать операцией как минимум оперативного уровня… Возможно, украинский Генштаб решит сделать две операции силами по 5 бригад. Возможно, будет один рассекающий удар на Мелитополь», - поделился мнением Рустамзаде.

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