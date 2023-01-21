«Зря заглушили мотор: при −30 °C машина больше не завелась» 21.01.2023, 13:08

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Белорусcкий водитель рассказал об авантюрном путешествии на Новый год.

Рубрика про автопутешествия не перестает удивлять разнообразием поездок. К примеру, сегодняшний герой сайта av.by предпочел не сидеть на Новый год дома. Вместе с друзьями он арендовал кемпер и отправился колесить по России. Про уровень инфраструктуры, впечатления от «трипа», затраты и поломки в пути — в субботнем материале.

«Лежать полупьяными на пляже — не наше»

Рассказчиком в очередном выпуске рубрики выступает Георгий. Этой осенью мужчину и его друзей озарила авантюрная идея: почему бы не махнуть в путешествие на кемпере? Сказано — сделано.

— Надо заметить, что данная поездка — спонтанный всплеск эмоций у тридцатипятилетних ребятишек, — задорно начинает мужчина. — Да-да, все верно! К этому возрасту обычно люди успокаиваются и ложатся в дрейф тихой и размеренной семейной жизни, но мы — нет. Нас постоянно тянет куда-то и зачем-то: зуд или шило, а может, и пинок… В общем, пока есть порох, у нас есть «движуха»!

— Как-то октябрьским вечером на прогулке мы решали вопрос, где встретить Новый год, и образовалась нелепая пауза. У нас уже давно сложилась неформальная традиция отмечать не дома. Однако в этот раз мы не могли понять, почему Турция и Египет неимоверно подорожали, да и, если честно, лежать на пляже полупьяными и кричать «Тагил!» не наше.

— Узбекистан, в который нам очень хотелось долгое время, вырос по деньгам в еще большей пропорции. Европа почти закрыта, а ехать смотреть на северное сияние в Мурманск не казалось прикольным. Грузия, Армения, Азербайджан и прочие страны уже у нас были и потому ажиотажа не вызывали. Короче, вакуум! Настроение ухудшалось.

— Однако один из наших друзей невзначай ляпнул про путешествие на кемпере, и, вы не поверите, эту идею поддержали все и сразу, — отмечает Георгий. — Уже через час мы нашли все конторы, которые занимались прокатом данной техники. Еще через один у нас был готов маршрут и согласованы примерные даты. Так быстро события, честно говоря, не развивались уже давно. Обстановка напоминала коллективный мозговой штурм в крупной компании перед грандиозным «шухером».

К концу вечера решения были «обмозгованы» и собраны в кучу. Маршрут довольно прост: проехать из Минска в Казань, посетив по пути все, что есть на карте по дороге, — а это еще с десяток красивых и запоминающихся мест. Механизм закрутился с бешеной скоростью! Так началась наша подготовка к поездке.

— В течение следующей недели мы просмотрели автомобили, почитали их характеристики, внесли залог. Кстати, нашли хороших ребят, которые нам помогли с выбором и все объяснили. Если бы брали автодом сами, то наломали бы дров по полной. Нужно учитывать, куда ехать и какая там будет температура, помнить про особенности работы системы отопления. Не забыть, насколько дом утеплен, где находятся резервуары для воды и стока, а также сколько еды помещает холодильник. Важно помнить, отапливается ли багажник, — в общем, нюансов множество. Два месяца мы готовились к поездке и предвкушали путешествие в неизвестную для нас Россию.

— В назначенный день выезда я даже не спал, да и пацаны тоже, наверное. Волнений хватало. Машина-то не маленькая: почти 7 метров и 3 тонны. Еще думал, все ли взяли. Короче, как перед любым путешествием.

Так как у нас была длительная аренда, то мы условились на $90 за кемпер в сутки. Обычно — 100—120 долларов в зависимости от уговора с владельцами. По факту мы с ребятами скинулись по $300 на все путешествие — адекватно, учитывая, что это и проезд, и жилье.

«В Казани удивил фастфуд с кониной, медом и травами»

Поездка друзей стартовала в Минске утром 29 декабря. Кемпер двигался в сторону Москвы по трассе М1.

— К вечеру не спеша прибыли в Кубинку. Заночевать решили именно тут, ведь назавтра было запланировано посещение парка «Патриот». Много читали и смотрели видео про него, а вживую добрались только сейчас. Не зря, скажу я вам! Это место называется парком, но, по моим ощущениям, это нечто большее — я бы даже сказал, нечто гигантское!

В длину он больше 15 км: тысячи единиц техники, свой храм, выставочные павильоны, вертолетные площадки, тир и многое другое.

— В парке есть даже копия Рейхстага — вот как. Таких мест я еще не видел, хотя проехали мы немало по миру. У нас ушел целый день только на посещение двух площадок из всех обзорных — и то ноги уже отваливались. Билеты стоят недорого — по 300—400 российских рублей (11—15 BYN), а половина мест и вовсе бесплатна. По итогу решили ночевать там, хотя до Москвы было всего 50 км. Устали.

— Следующим утром (31 декабря) приехали в Москву, где и встретили Новый год. Перед этим мы облазили вдоль и поперек ВДНХ: давненько хотели посетить это местечко. «Москвариум», где рыбки живут, — 1 400 RUB (53,7 BYN). Колесо обозрения высотой 150 м — тоже 1 400 RUB (53,7 BYN). На выставке никогда не были, хотя по Москве уже и раньше гуляли. Все это проверили за день и двинулись к нашему кемперу, чтобы помыться и приготовиться к встрече Нового года.

— Расположились мы, кстати, почти в самом центре, на специальной стоянке для таких автокемперов. Стоимость суток — 2 500 RUB (95,9 BYN). В сумму входит подключение автодома к электрике, душ, туалет, «стиралка», сушилка, слив техжидкостей и залив воды. До ВДНХ от места стоянки ехать было пятнадцать минут на трамвайчике или минут пять на такси за 400 росс. рублей (15,3 BYN). Зато мы находились в парке, а не во многоэтажке.

— Вокруг — тишина и деревья, хотя мы в центре бурлящего котла всей России. Вечером поехали праздновать Новый год на Красную площадь, но ее перекрыли. Вернулись к ВДНХ, где ничего, в принципе, не изменилось, поэтому встретили там! Новый год в России отмечают так же, как и у нас, ничего впечатляющего — только локация другая.

— Утром первого января встали пораньше и отправились дальше покорять просторы необъятной России. Дорогу в Нижний Новгород и 400 км осилили к четырем часам вечера. Нет, не потому, что долго спали или попали в пробку в Москве. Просто трасса была вся в ямках, а точнее, в оврагах — ну или ущельях, — иронизирует собеседник. — Наше 16-дюймовое колесо иногда влезало туда целиком. Если бы не усиленная грузовая покрышка, то стояли бы по обочинам, как и все. Короче, с дорогами в России без изменений. При этом стоит признать: такое состояние покрытия было только в Нижегородской области. От Минска забрались мы далековато: в тех краях темнеть начинает рано, в некоторых регионах мрак уже в три часа дня.

— Прогулка по Нижнему Новгороду — хорошее и приятное занятие, если не считать покрытые льдом улицы и ветер, который сносил с ног. Видно, там еще не изобрели песчано-соляную смесь для посыпки. Сам город — старинный и запоминающийся.

В нем полно аутентичных строений. У людей свой говор, многие окают. Хотя народ отзывчивый. В кафе кормят вкусно и недорого. Кстати, чем больше удаляешься от Москвы, тем дешевле становится!

— Третьего января прибыли в Казань — город-сказка, город-мечта, причем с уклоном в восточный колорит и северный климат. Тут очень красивые здания, люди, памятники, даже еда тоже красивая и вкусная.

Много национальных ресторанчиков. Удивил местный фастфуд, но только с кониной и медом, душистыми травами и пирожками с картошкой. Если честно, мне больше понравилось, чем в мировых сетях, хотя цены одинаковые. Замечательно оформлена набережная. Вдоль всего берега — закрытый ледяной каток с кафешками и ресторанчиками. Подсветка в городе на высоте, весь центр аж светится от счастья. Обыгран каждый куст, здание, закоулок. В Казани мы пробыли примерно два дня — потом опять в путь.

— Заглянули мы и в малые города. Приятным сюрпризом и открытием стала Йошкар-Ола. Маленькое местечко, но со своей спецификой. Весь центр — это новодел из строений, отдаленно напоминающих домики в других странах. Эдакая сборная солянка из всего, что мог видеть в поездке по всему миру: замок Нойшванштайн, набережная Брюгге, Флоренция, Московский Кремль, история принца Ренье и Грейс Келли из Монако. Все это и еще больше есть в столице Марий Эл.

— Чебоксары — хоть и промышленный город на Волге, но тоже красивый. Даже зимой в минус 25 градусов по Цельсию. Заехали мы во Владимир — как ни странно, очень атмосферный городок. Много старины. Храмы, церкви, монастыри, памятники святителям. Короче, он нам очень понравился. В нем стоит побывать.

«Заглушили на три часа — машина больше не завелась»

Как сообщает Георгий, путешествие не обошлось без происшествий.

— В один день нагрянули морозы, да такие, что не выдержала техника и даже организм. По термометру — 30 ниже нуля, но по ощущениям — минус 40. Мы к такому были непривыкшие: пытаешься вдохнуть, а гланды уже замерзли. Глаза стынут изнутри.

— Короче говоря, машина окоченела тоже, когда мы по незнанию заглушили ее на три часа. Недолго, но больше она не завелась. Газ в баллонах, который служил для отопления кемпера, также замерз. Стекло заледенело с обеих сторон — патовая ситуация. А в России еще и новогодние «каникулы»!

— Нам повезло, что хотя бы ночевали в черте города. По итогу россияне помогали бороться с этой бедой кто как мог: тягали машину на тросе пазиком, отогревали фильтры кипятком из чайника. Все равно чинить пришлось на СТО, после того как ремень генератора примерз к шкиву. Его прокрутило, порвало, и «электричество кончилось» в нашем домике. Претензий предъявлять было не к кому, да и вряд ли проектировавшие машину итальянцы думали, что на нем так далеко заедут в холода.

— Владимирские ремонтники не подозревали, что к ним в выходной приедут «наглые» ребята из Минска и заставят их работать. Мы потеряли сутки на устранение неисправностей и глаз не смыкали с трех часов ночи (боялись замерзнуть). Кстати, службы спасения на дорогах России или спят, или обещают перезвонить. Или у них мастер в запое. Рассчитывать нужно только на себя.

— Сервис для путешествий на автокемпере «очень развит» в регионах РФ. На любой заправке — душ и туалет. Воду родниковую и отфильтрованную можно залить практически везде, а на каждой остановке тебе рады. Естественно, все это — сарказм для идеалистов.

На самом деле, все удручающе и печально. Я первый раз в своей жизни ночью заправлял газ на заправке без оператора, потому что ей не хотелось выходить, мол, в каморке теплее. Меня впервые попросили покинуть АЗС, потому что у нас авто не такое, как у всех. И вообще: «Здесь стоять нельзя, ведь скоро приедет начальник, а его машина будет на месте вашего кемпера». Сервиса для путешественника нет от слова «совсем».

«Общие затраты на человека — 600 долларов»

По словам Георгия, сегмент автокемперов пока слабо развит в нашей стране, о чем мужчина сожалеет.

— Выбор машин небольшой: по факту с десяток машин на всю страну. Мы решили попробовать и не прогадали.

— Замеряли расход автодома?

— Конечно! У нас на 3 500 километров получилось 400 литров дизельного топлива, — сообщает герой. — Грубо говоря, средний расход составлял от 10 до 12 л в зависимости от погоды и манеры езды. Естественно, во время лютых морозов потребление горючего было космическим.

— Газ — отдельная статья расходов (около 50 BYN). Он служит источником энергии и тепла, ведь от него работает подогрев воды и холодильник. Чем больше выставишь отопление, тем быстрее израсходуется баллон. Иногда 12 литров газа уходили за ночь — настолько сильный был мороз. В нормальную погоду баллона хватает на несколько дней.

— Достаточно ли комфорта в кемпере?

— На самом деле, самим было интересно попробовать. Не могу назвать его некомфортным. Наш кемпер был рассчитан на шесть человек, однако мы любящие удобство люди, поэтому каждый из нас занимал двуспальное место. Пространства, конечно, маловато, зато кухня, туалет и спальня — есть.

— Сэкономить в дороге смогли, закупившись продуктами впрок в Беларуси. Мы даже часть припасов привезли домой, — усмехается мужчина. — Думаю, что общие затраты на человека в поездке заканчиваются на 600 долларах. При этом мы не стесняли себя, посещая при желании рестораны и кафе.

**

Несмотря на перипетии с замерзшим кемпером, Георгий и его товарищи остались довольны десятидневным путешествием.

— Если так подумать, мы ни о чем не жалеем. Нам это нравится, мы сами этого хотели. Не будь приключений, трудностей и тягот, что мы впоследствии вспоминали бы по прошествии многих лет? Да и те неприятности, уверен, произошли по неопытности. Мы однозначно распробовали такой вариант путешествий.

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