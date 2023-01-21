Под Бахмутом ликвидировали завербованного Пригожиным гражданина Танзании 2 21.01.2023, 13:13

Родственники предостерегали наемника от поездки на войну.

Под Бахмутом Донецкой области Вооруженные силы Украины ликвидировали 33-летнего гражданина Танзании Таримо Немеса. Он был завербован в Евгением Пригожиным в ЧВК «Вагнер» в октябре 2022 года и погиб спустя несколько недель.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на российские СМИ и родственников погибшего. Отмечается, что «Федеральное агентство новостей» сообщило, что наемник погиб 24 октября 2022 года, однако семья танзанийца сообщила BBC, что узнала о его смерти всего три недели назад.

«Мы предостерегали его от поездки на войну. В последний раз мы с ним общались 17 октября, когда он уже был членом «Вагнера». Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели», – цитирует издание родственника, пожелавшего остаться анонимным.

Известно, что Таримо Немес учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на присоединение к ЧВК «Вагнер».

Это второй известный случай смерти африканца в составе ЧВК «Вагнер». В ноябре стало известно, что в Украине погиб гражданин Замбии Лемехани Ньиренда, также завербованный в наемнике в колонии.

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