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Фотофакт: В Эстонию не пропустили «русский мир»

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  • 21.01.2023, 13:35
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Фотофакт: В Эстонию не пропустили «русский мир»

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула.

Эстонские пограничники не пропустили в страну российский поезд, поскольку на нем была надпись «русский мир». Россиян заставили закрасить пропагандистскую фразу.

Об этом в Facebook сообщает местная префектура.

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии. Пограничники остановили российский поезд, на цистернах которого был «русский мир».

Российская бригада железнодорожников отмечала, что ничего не знала о надписи, и просила разрешить заклеить ее пленкой. Однако эстонские пограничники заставили россиян закрасить надпись краской, в случае отказа цистерны развернули бы в Россию.

«Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!» - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, литовские пограничники не пропустили в Беларусь вагоны с российской военной символикой.

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