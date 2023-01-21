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Российские военные в Беларуси активно ведут разведку в соседних государствах

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  • 21.01.2023, 13:43
Российские военные в Беларуси активно ведут разведку в соседних государствах

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

По состоянию на 21 января Генштаб ВСУ не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. Об этом говорится в сводке украинского Генштаба.

«На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной содержатся определенные подразделения противника, однако наступательных группировок врага не обнаружено», – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Генштабе, силами и средствами вооруженных сил РФ, переброшенными в Беларусь, активно ведется разведка объектов сопредельных государств, включая Украину.

16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.

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